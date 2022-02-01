Картины детей из Могилева украсили Лувр

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парижском Лувре можно увидеть рисунки детей из Могилева. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

В одном из самых известных музеев мира, который называют "сердцем французского искусства", представлена почти тысяча работ детей и молодежи из более чем 30 стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Китая, Таиланда и других. Могилевские ребята до сих пор не верят, что их работы выставлены под одной крышей с мировыми шедеврами. Произведения юных художников из образцовой студии изобразительного искусства стали частью международной художественной выставки "Один мир - одно будущее".

После выставки работы не вернутся к художникам. Все они будут распроданы на благотворительных аукционах.

Как рассказала ученица могилевской студии изобразительного искусства "Шар" Любава Бровкова, в Лувре находятся 10 ее картин. "Очень сложно расставаться с работами, потому что там много труда, но зато это будет на благотворительность. Я рада, что буду среди известных художников", - поделилась своими впечатлениями Любава.

Ученик могилевской студии изобразительного искусства "Шар" Федор Ракутько тоже не скрывает радости от того, что его работы представили в Лувре. "Я в основном рисую тушью, это темные картины, а эти три картины, которые попали в Лувр, получились вообще яркие, сочные, красочные. Я думаю, они зажгли сердца жюри и попали в Лувр", - рассказал юный художник.-0-

Фото телеканала СТВ