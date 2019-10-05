Картофель-гигант весом более 1,6 кг вырастили фермеры в Ивьевском районе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермерское хозяйство "АгроМаксДен" удивило посетителей сельскохозяйственной ярмарки выходного дня в Минске необычным экспонатом - гигантской картофелиной, выращенной в Ивьевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Братья Максим и Денис Шильвян каждый год привозят в Минск свой урожай, за которым к ним на площадку у Ледового дворца приходят даже постоянные клиенты. В нынешнем году картофелем они не только торгуют, но и удивляют. В этом сезоне урожайность составила 45 ц/га. Основной сорт - "манифест", крупный и урожайный. Нынче порадовал хозяев участка рекордом - клубнем весом 1 кг 603 г.

"Мы как-то смотрели новости, где наш Президент хвалил этот сорт. Решили попробовать. Поехали в институт в Щучине, купили посадочный материал. Это первый урожай, и сразу много картофеля выросло весом более 1 кг. Всех сортов (у нас еще "уладар" есть) уже 200 т реализовали: 100 т - на крахмальный завод, около 70 т - ивьевскому предприятию, которое фасует в вакуумную упаковку чищеный картофель. Остальное продали на ярмарках и заказчикам. В прошлые выходные реализовали в Минске 14 т картофеля. А всего рассчитываем в этом году собрать на продажу и посадку примерно 350 т", - рассказал руководитель ФХ Максим Шильвян.

Он признался, что при таких объемах никто не отслеживает специально размеры клубней. Может быть, в сетках, отправленных на крахмальный завод, была картошка и крупнее. Гиганта весом в 1,6 кг заметили случайно. "Взвесили - удивились. Промониторив интернет, не нашли картофелины весом более 1,5 кг. Получается, что наша - самая большая. Привезли ее не на продажу, а показать", - отметил Максим.

Покупатели удивляются, спрашивают про сорт. И прицениваются, прогуливаясь по ярмарке - выбор богатый. Но братья Шильвян знают: товар у них быстро разойдется. Поэтому в планах на будущее - расширение производства с организацией своей переработки. "К 2021 году хотим увеличить площади с 30 до 300 га", - поделился Максим.-0-