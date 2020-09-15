15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картофель в Минской области убран почти с 30% площадей, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

"Всего под картофель в Минской области в этом году отведено 7808 га, на сегодняшний день убрано порядка 28% площадей. Закрома уже пополнили более 80 тыс. т белорусского хлеба. Средняя урожайность в регионе составляет 341 ц/га, а в Логойском и Солигорском районах достигает 493 и 420 ц соответственно", - рассказали в Миноблисполкоме.

Приступили аграрии и к уборке сахарной свеклы. Всего предстоит убрать культуру на площади в 31 172 га. На 15 сентября свекла собрана на 4201 га, средняя урожайность составляет 455 ц/га. В лидерах - Пуховичский и Минский район, там урожайность - 526 и 495 ц/га соответственно.

Практически на экваторе находится уборка гречихи. С отведенных под посевы 3,9 тыс. га убрано 1760. Намолочено около 3 тыс. т этой яровой культуры. Кроме того, на завершающей стадии находится заготовка кормов, в частности кукурузы. Уже убрано 40 тыс. га, осталось около 203 га. Средняя урожайность - 266 ц/га.-0-