Картофельный боулинг, дефиле с коромыслом и сжигание куклы Мары - в Гомеле отметят Купалье

6 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Купалье отметят сегодня в разных районах Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делами молодежи горисполкома.

Померяться силой, ловкостью, смекалкой можно будет на конкурсах "Прыжки через "костер", "Бой мешками", "Чудо-печь", "Дефиле с коромыслом", "Меткий бульбаш", "Картофельный боулинг". Зрелищным будет и обряд сожжения куклы Мары.

Театрализованное действо развернется сразу на нескольких площадках. Так, в Центральном районе на каскаде озер по улице Макаенка мероприятия начнутся в 17.00. По традиции здесь будут танцы и песни под народную музыку, тематические конкурсы и мастер-классы. Девушки смогут погадать на цветах и травах, сплести венки и сделать обереги. Украшением праздничного вечера станут выставки, подготовленные учреждениями образования. Настроение у прудов будут создавать и творческие коллективы района.

У каскада озер по проспекту Космонавтов, 70 и улице Озерной также будет атмосферно и весело. С 15.00 начнут работу торговые ряды, где все желающие смогут отведать национальные блюда и освежающие напитки. Развлечения для детей предложит городок аттракционов. Обряды и традиции купальского вечера начнутся с 18.00. Зрителей порадует концертная программа в исполнении творческих коллективов и солистов предприятий, организаций и учреждений Железнодорожного района.

Концертно-театрализованная программа "В поисках цветущего папоротника" с выступлениями коллективов самодеятельного любительского творчества Советского района стартует в Любенском микрорайоне в 17.00. Для желающих попрактиковаться в рукоделии умельцы проведут мастер-классы по плетению венков, вышиванию, соломоплетению, древесной скани, лепке из глины, изготовлению оберегов.

Во всех районах будут работать торговые ряды и аттракционы.-0-