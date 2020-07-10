Картонный завод в Добруше планируют запустить в конце года

10 июля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Запуск завода мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" планируют на конец года. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, инвестпроект не был завершен в первоначально установленный срок (2015 год) из-за многочисленных срывов сроков выполнения работ, допущенных генеральным подрядчиком. Контракт с ним был расторгнут.

Для завершения инвестпроекта актуализирован бизнес-план, которым предусмотрено привлечение бюджетного займа в размере $83 млн, и было открыто финансирование.

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