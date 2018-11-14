"Карту гостя" для II Европейских игр выпустят в Беларуси к 1 декабря

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный формат "Карты гостя", брендированной для II Европейских игр, планируется выпустить к 1 декабря, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев.

Карты будут реализовываться совместно с билетным оператором Игр компанией Ticketpro. Проект участвует в туристическом обслуживании гостей знаковых международных соревнований.

Эта "Карта гостя" рассчитана на 14 дней и включает наиболее значимые объекты исторического наследия Беларуси, позволит спланировать индивидуальное путешествие по Минску, Минской области и республике в целом. Владельцы турпродукта смогут пользоваться скидками и бонусами, включать в карту проездной на общественный транспорт не планируется.

Во время пресс-конференции

"Предполагаем, что в основном гости Европейских игр будут путешествовать по Минску и столичному региону, но также не исключаем возможность знакомства с достопримечательностями республики", - отметил Борис Васильев.

Конкретная стоимость "Карты гостя" на 14 дней пока не называется, предварительно, ее цена будет в пределах Br30.

Туристический проект "Карта гостя" (Minsk Card. Cities&Regions of Belarus) реализуется УП "Мингорсправка" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.

Если первоначально в проекте было 74 объекта Минска и Минского региона, то в настоящее время он объединяет более 200 туристически привлекательных объектов по всей республике. К новому туристическому сезону их будет более 1 тыс. Купить "Карту гостя" можно в 9 точках продаж, а также онлайн. Вся информация доступна на сайте проекта на английском и русском языках, материалы также переводятся на китайский и немецкий языки.

II Европейские игры пройдут в Минске с 20 по 30 июня 2019 года. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-

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