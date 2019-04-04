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Каскад из 22 плотин построят в Беловежской пуще для восстановления водного режима болота Дикое

Регионы 04.04.2019 | 07:20

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще сегодня начнутся строительные работы по восстановлению гидрологического режима болота Дикое, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор программ Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук.

Работы запланированы на периферийной, юго-восточной части болотного массива на участке площадью 330 га. Восстанавливаемые земли представляют собой закустаренный мелиоративный фрагмент болота на территории Пружанского района. На участке шириной около 500 м и длиной до 7 км предстоит построить 22 плотины. Это позволит создать своеобразный буфер между интенсивно используемыми сельскохозяйственными землями и естественным болотом.

"Институтом экспериментальной ботаники были выполнены работы по оценке состояния болотного массива. Наиболее приоритетным была определена пограничная территория между естественным болотом и его осушенной частью. Это участок мелиоративной системы Клепачи, который оказывает существенное влияние на гидрологический режим. В прошлом году он был передан национальному парку", - пояснил Виктор Фенчук.

На объекте будет перерезана зеленая ленточка, состоится символическое строительство первой плотины. Работы по проекту намечено выполнить в течение месяца. В будущем их планируется продолжить на остальных проблемных участках Дикого, а также на других объектах.

Болотный массив Дикое - одно из четырех крупнейших в мире низинных болот, которое сохранилось в состоянии наиболее близком к естественному. Это самая титулованная природная территория в Беларуси, уникальная своей флорой и фауной. Как часть национального парка болото имеет статус объекта Всемирного наследия и биосферного резервата ЮНЕСКО. Кроме того, оно является территорией, важной для птиц, международного значения, и Рамсарским угодьем.

Восстановление естественного гидрологического режима в Беловежской пуще планом управления национального парка определено как приоритетное направление. Решением этой важной природоохранной задачи парк последовательно занимается на протяжении пяти лет совместно с общественной организацией "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Франкфуртским зоологическим обществом (Германия) при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. За это время естественный водный режим восстановлен на болотах Дикий Никор и Попелево, в урочищах Борущичи и Плянта, на сети каналов лесной мелиорации Соломенка.-0-

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