Каскад плотин построят в северной части Беловежской пущи

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В северной части национального парка "Беловежская пуща" построят каскад плотин, сообщили БЕЛТА в научном отделе парка.

Работы на сети лесных каналов "Жарковщина" предусмотрены долгосрочными целями управления национальным парком по восстановлению объектов с нарушенным гидрологическим режимом. Сеть каналов насчитывает до 1 тыс. га и оказывает влияние на наиболее ценные фрагменты лесных экосистем. Они были построены в 30-х годах прошлого века для сплава древесины и сообщения по лесу. В планах ученых - установить каскад плотин на спрямленных каналах для сдерживания воды в лесу в весенний период.

Перед началом установки плотин на ключевых участках сети сотрудники научного отдела совместно с представителями ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Брестского государственного технического университета заложили посты с датчиками мониторинга уровня грунтовых вод. Приборы фиксируют показания раз в сутки, что позволит отслеживать колебания уровня воды в сети каналов на разных этапах строительства плотин, а также после окончания работ.

Работы по восстановлению гидрологического режима Беловежской пущи проводятся с 2015 года. Это одна из приоритетных задач плана управления национальным парком. За это время естественный водный режим восстановлен на болотах Дикий Никор и Попелево, в урочищах Борущичи и Плянта, на сети каналов лесной мелиорации Соломенка. Всего же только в центральной части пущи насчитывается более 30 водных объектов, которые приоритетны для повторного заболачивания. Кроме того, около 20 крупных объектов рекомендованы к работе согласно проведенной Академией наук инвентаризации.-0-