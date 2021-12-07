Катки и лыжные трассы оборудуют во всех районах Минской области к Новому году

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катки и лыжные трассы планируют оборудовать к Новому году во всех районах Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик.

"При благоприятных погодных условиях в каждом районе Минской области к Новому году планируем оборудовать места для занятий зимними видами спорта. В регионе появится 25 ледовых площадок и 40 хоккейных коробок, 38 лыжных трасс. Практически везде будут работать пункты проката инвентаря", - рассказал Евгений Булойчик.

Любители активного отдыха со всей Беларуси также могут покататься на лыжах и сноуборде в крупных горнолыжных центрах Минской области. С середины ноября зимний сезон открыт в РЦОП "Раубичи". Здесь трасса была создана из прошлогоднего снега, который ранее заложили на хранение. Сейчас ее протяженность насчитывает 2,2 км, однако в ближайшие дни трассу растянут до 3 км. Заняться спортом и потренироваться также можно в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск". Дорожки здесь продолжают заснеживать. В горнолыжном центре "Силичи" трассы откроют 10 декабря.

Традиционно зимой в Минской области пройдут различные лыжные забеги, соревнования по биатлону и турниры по хоккею.-0-