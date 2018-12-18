Католическую олимпиаду проведут в 2019 году в Витебской области

18 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В марте-апреле 2019 года среди детей из парафий Витебской диоцезии проведут олимпиаду на знание Святого Писания. Об этом сообщил сегодня журналистам витебский епископ Олег Буткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой интеллектуальный турнир организуют впервые. Дети смогут показать свои знания Книги Бытия и одного из Евангелий. "Это будет наподобие католической олимпиады в виде тестов. Она затронет всех детей из парафий Витебской диоцезии. Сначала проведут отборочные этапы на уровне парафий и деканатов. Затем перед Пасхой в областном центре соберутся около 60 ребят, которые выявят лучшего", - рассказал бискуп.

Олег Буткевич отметил, что хорошей традицией стало проводить Дни христианской культуры в промежуток от католического Рождества до православного. Кроме того, в январе следующего года состоится конкурс батлеек, а в Миорах - колядных песен.

Сегодня в кафедральном костеле Иисуса Милосердного в преддверии Рождества прошла традиционная пресс-конференция витебского бискупа Олега Буткевича.-0-