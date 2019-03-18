Каждое обращение по благоустройству должно рассматриваться с хозяйским подходом - Шулейко

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждое обращение граждан должно быть рассмотрено на местах по существу и в рамках правового поля, а вопросы благоустройства решаться с хозяйским подходом. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко во время прямой телефонной линии и личного приема жителей Лельчицкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Истину всегда можно найти, только если глубоко вникать в ситуацию обратившегося", - подчеркнул Юрий Шулейко. По его мнению, при таком подходе можно детально изучить тему и помочь человеку разрешить проблему.

Одной и первых на прямую линию дозвонилась жительница населенного пункта Краснобережье. Она просила благоустроить местное кладбище. "Это самое святое для нас. Очень прошу срезать старые, поврежденные во время грозы, дубы. Здесь покоятся мои мать и отец, который дошел до Берлина, получил много наград", - поделилась переживаниями женщина. В райисполкоме пообещали решить эту проблему в течение месяца. Уже проведена инвентаризация деревьев, во время субботника планируют провести необходимые работы.

Осеменатора из населенного пункта Приболовичи Лельчицкого района интересовал вопрос повышения заработной платы. Как возможность дополнительного заработка помощник Президента по Гомельской области предложил опробовать схему по перераспределению нагрузки специалиста с выездом на работу в другие хозяйства. Женщина с готовностью откликнулась.

Во время прямой линии свои вопросы, проблемы и предложения озвучили шесть человек. Волнующие темы затронули жители района и на личном приеме.

Так, жительница райцентра попросила оказать содействие в переоформлении кредита на имя ее бывшего супруга. Будучи семьей, чета взяла кредит на строительство дома - муж кредитополучатель. Сейчас мужчина находится на территории России, на женщину (как на поручителя) возложены выплаты по кредиту. Обращение поставлено на контроль.

Вопросы трудоустройства привели на прием сразу двух жителей района. По указанию Юрия Шулейко, каждому из них предложат подходящие варианты. Так, повару Татьяне Ивановне, которая после увольнения почти три месяца остается без работы, прямо во время приема предложили вакансии в школе и на частном предприятии.

Изучить возможность для благоустройства одной из улиц райцентра Юрий Шулейко вместе с представителями власти запланировали с выездом на место.

Всего на прием записались восемь человек, двое из которых - жители Мозыря. Помощник Президента также заслушал отчеты о текущей и перспективной обстановке в районе от представителей разных структур, включая образование, здравоохранение, подразделение МЧС, ОВД и др.

В начале апреля Юрий Шулейко планирует провести прием граждан в Мозыре.

В течение 2018 года в адрес помощника Президента Беларуси - инспектора по юго-восточному региону поступило около 270 обращений, в том числе 128 граждан и юридических лиц Гомеля и области принято во время 22 личных приемов. На 16 прямых телефонных линий поступил 81 звонок. Основная тематика обращений - жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное обеспечение, вопросы социальных выплат, трудовых отношений, несогласие с судебными решениями и др. По результатам их рассмотрения более 30 вопросов разрешены положительно.

К примеру, обустроен наземный пешеходный переход на участке железнодорожной станции Буда-Кошелево, возобновлена работа бани в Буда-Кошелево, благоустроены места захоронений в деревне Кузьмичи (урочище Пудовка) Ельского района, выполнены работы по благоустройству территории средней школы №45 и открыта спортивная площадка с искусственным покрытием на территории средней школы №12 в Гомеле. Для улучшения качества обслуживания жителей агрогородка Корма Добрушского района открыт комплексный приемный пункт по оказанию бытовых услуг населению (ритуальные, парикмахерские услуги, ремонт швейных изделий, обуви, мебели, бытовых приборов, услуги проката и другие), проведен ремонт в помещении отделения почтовой связи и др.-0-