Каждый человек должен сегодня думать, как защитить свое государство - Заяц

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек должен сегодня думать, как защитить свое государство, находясь на том или ином посту. Об этом заявил журналистам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень продуктивная встреча получилась сегодня с участием всей вертикали власти. Президент подвел итог нынешнего положения дел в Беларуси. Поставил конкретные задачи", - сказал Леонид Заяц.

По его словам, каждый человек должен сегодня думать, как защитить свое государство, находясь на том или ином посту. "Для вертикали власти - это мобилизация кадров, обеспечение текущих вопросов, дисциплина, чтобы ВВП имел динамику роста", - отметил председатель Могилевского облисполкома.

/Будет дополнено/.-0-