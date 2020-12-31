Каждый четвертый аукцион "Витебскоблимущества" в 2020 году был результативным

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано 140 объектов недвижимости, что на треть превышает результат за 2019-й, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по распоряжению госимуществом комитета Павел Лукьянов.

Всего было объявлено 582 аукциона, из них около 25% оказались результативными. Сумма вырученных от продажи денег превысила Br3,5 млн. Потенциальные инвесторы больше всего приобрели недвижимости на аукционах с установлением начальной цены продажи в одну базовую величину (1 БВ - Br27): на таких торгах продано 52% объектов, что на 37,7% больше, чем в 2019-м. При этом наиболее активно бизнес скупал здания и сооружения по оценочной стоимости: темп роста продаж впервые выставляемых объектов составил почти 39%.

Одной из особенностей уходящего года стала продажа значительного числа пустующих зданий и сооружений, торги по которым начинались в 2014-2017 годах. Всего удалось реализовать 25 таких объектов, или 19% от общего количества. Среди них комплексы имущества бывших оздоровительных лагерей "Витязь" в Сенненском и "Орленок" в Бешенковичском районах, бывший клуб металлистов в Витебске, который является памятником конструктивизма, здание детского сада в агрогородке Синицы Бешенковичского района.

Предпочтения покупателей, участвующих в торгах "Витебскоблимущества", остаются неизменными на протяжении последних лет - это производственные здания и сооружения. Кроме того, сохраняется спрос на комплексы имущества бывших школ, детских садов, а также на клубы и библиотеки в сельской местности, удельный вес которых составил почти 20% в общем количестве реализованного имущества.

Вырос спрос на объекты Оршанского района. Всего в регионе реализовано 19 зданий и сооружений на общую сумму свыше Br620 тыс., что по количеству превышает примерно на 40% данные за 2019 год. Более того, инвесторы стали чаще скупать недвижимость по оценочной стоимости (чуть менее половины от общего числа проданных объектов), не дожидаясь снижения начальной цены. Это может свидетельствовать об устойчивом интересе бизнеса к реализации проектов на территории именно Оршанского района, причем все чаще в качестве целевого использования недвижимости предприниматели декларируют намерения развивать на ее базе логистический потенциал своего бизнеса.

Так, на последнем в 2020 году аукционе реализовано здание бывшего штаба воинского подразделения в Орше за Br52 тыс., что почти в тысячу раз превысило начальную цену продажи. А последним проданным объектом стал неиспользуемый лечебный корпус Оршанской центральной поликлиники. Его приобрела частная компания из Орши под создание производства пеллет. В состав лота включены здания пищеблока, лечебного, хирургического и акушерско-гинекологического отделений общей площадью около 3,3 тыс. кв.м.

В январе - середине февраля 2021 года на аукционы "Витебскоблимущества" выставлено около 60 объектов недвижимости.-0-