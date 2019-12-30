Каждый четвертый работающий витебчанин занят в предпринимательском секторе

30 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Четверть всех работающих жителей Витебска занята в предпринимательском секторе, сообщил на сессии Витебского городского Совета депутатов исполняющий обязанности председателя горисполкома Валентин Цветков, передает корреспондент БЕЛТА.

В Витебске зарегистрировано более 11,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Эта сфера - резерв для развития экономики города, пополнения местного бюджета. Сегодня бизнес обеспечивает почти 25% поступлений. "В предпринимательском секторе экономики занято около 41 тыс. жителей города - четверть всех работающих витебчан", - отметил Валентин Цветков.

И.о. мэра города добавил, что в 2019 году суммарный объем промышленной продукции, произведенной предприятиями города, составил Br4 млрд. Это почти треть всей промышленной продукции Витебской области.

Уровень регистрируемой безработицы в Витебске к концу года составляет 0,25%. Сегодня на рынке труда предлагают в пять раз больше вакансий, чем есть соискателей в банке данных. Среди самых востребованных специальностей - швеи, водители, слесари, продавцы. В 2020 году в городе планируют трудоустроить около 2,4 тыс. человек.-0-