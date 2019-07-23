Каждый пятый проверенный комбайн в Витебской области в нерабочем состоянии - УВД

23 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители продолжают выявлять и пресекать нарушения в сфере АПК во время уборочной кампании, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела УБЭП УВД Витебского облисполкома Дмитрий Роговский.

Мониторинговые группы обследовали 212 хозяйств региона. Правоохранители выявили 20 фактов мелких хищений, два незаконного обращения топлива и столько же краж имущества. Так, в одном из сельхозпредприятий Поставского района неработающие пытались украсть 620 кг фуражного ячменя.

"Правоохранителями проверено без малого 2 тыс. комбайнов, в том числе около 1,5 тыс. - зерноуборочных. Установлено, что 32 единицы не подлежат восстановлению, а каждый пятый комбайн находится в нерабочем состоянии. Основные причины, по которым техника не выходит в поле, - текущий ремонт, утрата работоспособности из-за временного использования их как доноров для иной техники, а также нецелесообразность проведения ремонтных работ по заключению специалистов сельхозпредприятий", - отметил начальник отдела УБЭП УВД облисполкома Дмитрий Роговский.

Также были случаи наличия сельхозмашин без техосмотра и не имеющих разрешения на участие в дорожном движении. Сотрудники Госавтоинспекции задержали пять работников, которые управляли в состоянии алкогольного опьянения. 12 должностных лиц привлечены к ответственности за допуск к управлению техникой механизаторов, не имеющих на это права.

Одновременно с проведением профилактических мероприятий идет работа по выявлению фактов краж имущества на предприятиях и в организациях, экономической деятельностью которых является сельское хозяйство. Среди зарегистрированных преступлений - пять фактов взяток за решение вопроса о заключении договоров на поставку запасных частей к сельхозтехнике.

Мониторинг АПК Витебской области во время уборочной будет продолжен.-0-