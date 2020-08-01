Каждый своим трудом должен вносить вклад в развитие нашего государства - директор гимназии

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый своим трудом должен вносить вклад в развитие нашего государства, заявил корреспонденту БЕЛТА директор гимназии №40 города Минска Игорь Бобков.

"Свой голос я буду отдавать за стабильное государство, в котором мы сегодня живем. Я искренне считаю, что начинать перемены каждый человек должен в первую очередь с самого себя: со своего рабочего места, дома, подъезда. Нужно стараться делать все вокруг лучше, тогда и весь мир будет меняться. Мы должны своим трудом вносить вклад в развитие нашего молодого государства. Самое страшное - это равнодушие. Поэтому в этот важный для страны период каждый из нас должен прийти и сделать свой выбор в пользу дальнейшего развития и процветания Беларуси", - сказал Игорь Бобков.

По его словам, за годы независимости в стране сделано многое. "Мы суверенное, независимое, демократическое и, самое главное, социальное государство, где большое внимание уделяется человеку, в первую очередь человеку труда, - подчеркнул директор гимназии. - Как директор гимназии, хочу отметить, что в последние десятилетия очень динамично развивается и совершенствуется система образования, меняются программы, ищутся новые подходы. Все это делается для того, чтобы наши учреждения образования соответствовали мировым стандартам. Буквально на днях в нашу гимназию по программе Минобразования поступил класс биологии со всеми наглядными пособиями, современными средствами обучения, интерактивными досками. Это в очередной раз демонстрирует, какое внимание руководство страны уделяет системе образования, а достижения наших учащихся позволяют говорить о том, что мы находимся на правильном пути".-0-