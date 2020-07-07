Каждый цветок снимается вручную: под Щучином начался сбор календулы

7 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В КСУП "Совхоз Большое Можейково" Щучинского района начался сбор календулы. С особенностями этого процесса ознакомились корреспонденты БЕЛТА.

Сельхозпредприятие специализируется на выращивании лекарственных трав и растений. Недавно тут завершили уборку ромашки, сейчас стартует новая горячая пора - сбор календулы, или ноготков.

В отличие от ромашки, для уборки которой используют специальные комбайны, цветки календулы собирают только вручную. По традиции работать в поле начинают с самого утра, пока в цветках достаточное содержание влаги.

Главный агроном сельхозпредприятия Геннадий Коледа объясняет, что убрать ноготки необходимо в сжатые сроки - в течение около 10 дней. Календула быстро отцветает и дальше ее можно использовать лишь на семена.

Под культуру отведено около 15 га. Урожайность - до 15 ц/га. В хозяйстве объясняют, что календула - растение неприхотливое, но любит влагу и тепло. Сеют ее в мае, дальше несколько прополок, в том числе ручных, и сбор урожая. После этого цветки поступают на сушку, а затем фасуются для отправки потребителям. Спектр применения календулы широк, например, известны ее ранозаживляющее, бактерицидное и противовоспалительное свойства.

К слову, ромашка и календула - не вся лекарственная продукция хозяйства. Сейчас также идет уборка пустырника. А в октябре в совхозе обычно убирают валерьяну. Продукт востребован и у фармакологических предприятий страны.-0-

Фото Леонида Щеглова