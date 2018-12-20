КГБ о коррупции в Минске: не гнушались ничем, брали даже со школьных столовых

20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик сегодня на совещании главы государства с активом Минска доложил о масштабах выявляемых фактов коррупции в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коррупция - это абсолютное социальное зло. Она несет угрозу национальной безопасности, подрывает авторитет власти и веру людей в справедливость. Столица в этом вопросе является одним из самых проблемных регионов. В Минске коррупционные проявления выявляются по всем сферам, уровням и направлениям - от руководства Мингорисполкома и промышленных гигантов до районных поликлиник и школьных столовых", - сказал председатель КГБ.

Одной из основных причин сложившейся ситуации он назвал попустительство со стороны городской власти, которая сама же создала благодатную среду для коррупции. "Наиболее резонансный пример - задержание одного за другим руководителей главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в том числе бывшего заместителя мэра Доморацкого, которые выстроили систему поборов с комбинатов школьного питания и торговых предприятий столицы", - отметил Валерий Вакульчик.

"Не гнушались ничем. Деньги брали в том числе со школьных столовых, установив твердую ежемесячную таксу. Для этого детям уменьшали порции, перерабатывали несъеденные остатки или просто меняли рецептуру. В преступную деятельность втянули десятки должностных лиц разного уровня", - рассказал руководитель КГБ.

Валерий Вакульчик считает, что если бы руководство города и кадровые службы добросовестно относились к своим обязанностям, то этих и других преступлений подобного рода попросту не было бы. Он привел еще ряд примеров по выявленным коррупционным фактам в Минске, когда некоторые фигуранты чувствовали свою безнаказанность на фоне бездействия вышестоящих городских властей. "Вместо принципиального подхода к коррупционерам городская власть пошла по пути выгораживания своих. А те, кто должен стоять стеной против коррупционных проявлений, сами стали их активнейшими участниками либо, в лучшем случае, деликатно закрывали глаза. Прямым результатом является атмосфера вседозволенности, широко распространившаяся в столичных кабинетах. Отдельные чиновники, наплевав на законные интересы граждан, почти в открытую оказывают содействие коммерсантам и свои друзьям", - констатировал председатель КГБ.

Еще один пример он привел в сфере строительства жилья, когда якобы невостребованные 64 квартиры, продали коммерсанту. "В итоге вместо минчан, которые действительно нуждались в жилье, недорогие квартиры на формально законных основаниях покупали приближенные работники УКСа и знакомые. Причем в большинстве случаев не для себя, а для последующей перепродажи с хорошей маржей", - рассказал Валерий Вакульчик.

Он добавил, что порой цинизм, беспринципность, наплевательское отношение к людям соседствуют с мелочностью и элементарной наглостью. "Имея немаленькие зарплаты, некоторые должностные лица опускаются до откровенного рвачества. Те же руководители главного управления потребительного рынка регулярно наведывались в столичный ЦУМ за товарами, не расплачиваясь за них. И организовывали банкеты в минских ресторанах за счет подчиненных предприятий, - сказал Валерий Вакульчик. - Причем пример Барисевича и Доморацкого, которым регулярно доставлялись продукты питания из комбината школьного питания, явно не для всех стал уроком".

Председатель КГБ рассказал, что один из действующих руководителей районной администрации столицы, возглавляющий территориальную антикоррупционную комиссию, каждую неделю по четвергам бесплатно получал продуктовые наборы из одного из сетевых магазинов. "Как будто живет в голодные времена дефицита. Обычные рыба, курица, растительное масло, пельмени и даже мороженое - это набор еженедельного пайка чиновника. Причем заказы поступают не только от него и его жены, но и от их родственников", - отметил Валерий Вакульчик.

Он также акцентировал внимание на вопросе качества проработки управленческих решений, напрямую затрагивающих интересы государства и общества, особенно когда речь идет о масштабных и дорогостоящих проектах. "В настоящее время Минским водоканалом активно прорабатывается вопрос замены поквартирных счетчиков воды на новое оборудование дистанционного управления. Предполагаемые к установке приборы дорогие, в Беларуси не производятся, работают через интернет, который есть не везде. Цена вопроса замены счетчиков по Минску по самым скромным прикидкам составляет от Br75 млн до Br250 млн. И это без учета стоимости соответствующего программного обеспечения и последующей обработки данных. При этом экономический эффект не просчитан и, как признают специалисты, вообще не понятно, будет ли он, - рассказал председатель КГБ. - Но руководство водоканала полно решимости возложить на население, предприятия и бюджет в целом новые затраты. И это на фоне требований главы государства о жесткой экономии. Не говоря о том, что в столице есть гораздо более актуальные задачи в сфере водоснабжения, требующие внимания и серьезных вложений".

Валерий Вакульчик при этом не исключил и возможной коррупционной составляющей: "Вопрос, что движет должностными лицами водоканала в реализации идеи новых счетчиков - простой непрофессионализм или уже обещанные стимулы со стороны коммерсантов, лоббирующих поставки".-0-