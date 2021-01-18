КГК Брестской области выявил нарушения ценообразования в каждом десятом объекте торговли

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Брестской области на заседании коллегии рассмотрел результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу состояния дел на потребительском рынке. Из 230 проверенных объектов торговли в 23 выявлены нарушения порядка ценообразования, сообщили БЕЛТА в КГК.

В контрольном ведомстве отметили, что ситуация на потребительском рынке региона в целом стабильная и управляемая, но принимаемых мер недостаточно. В ходе мониторинга в 2020 году госконтролеры выявили нарушения порядка ценообразования в 23 из 230 объектов торговли.

Так, в июне прошлого года в магазине города Ивацевичи розничные цены были завышены на 8,1-136,9% на 14 наименований социально значимых товаров (каши и пюре для детского питания, овощи, крупы).

Госконтролеры также обнаружили в торговых объектах 763 кг недоброкачественной продукции. В частности, 15 сентября в одном из баров Брестского райпо снято с реализации 215 кг пищевой продукции с истекшим сроком годности и признаками порчи.

Некоторые торговые организации не соблюдали ассортиментные перечни товаров отечественного производства, нарушали порядок оформления ценников, а также санитарные нормы и правила.

Отдельные поставщики нарушали условия договоров, заключенных по результатам проведенных процедур госзакупок, что вело к излишнему расходованию бюджетных средств. Например, в 2019-2020 годах консервный завод искусственно наращивал объем поставок овощей: при расчете количества поставляемой в бюджетные организации продукции добавлялся вес маринада. Это повлекло необоснованное удорожание и дополнительные расходы.

На заседании коллегии акцентировано внимание на использовании субъектами хозяйствования схем "дробления" бизнеса в сфере торговли и общественного питания, что приводит к недополучению бюджетом налогов. К примеру, две частные компании, проверенные Комитетом госконтроля Брестской области, недоплатили более Br1,7 млн.-0-