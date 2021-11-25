КГК: число долгостроев в Гродненской области снизилось на 30%, нужны решения по оставшимся

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Комитета государственного контроля на заседании Гродненского облисполкома рассмотрели вопрос о сокращении числа долгостроев, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Правительство реализует разработанные с учетом предложений КГК меры по сокращению количества подобных объектов и недопущению образования новых долгостроев на 2021-2025 годы. Есть результат. В Гродненской области на начало 2021 года насчитывалось 437 долгостроев. За 9 месяцев их количество снизили на 30%. В то же время остается немало проблемных вопросов", - отметили в контрольном ведомстве.

На заседании облисполкома заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо заметил: надо тщательнее формировать региональные мероприятия по каждому объекту. Требуется детально проанализировать ситуацию и принять решения по долгостроям, учитывая их целесообразность и актуальность. Также следует определиться с источниками и суммами денег для завершения строительства. Рассматривается и возможность списать, продать или снести объекты.

В целом в республике по итогам 9 месяцев количество долгостроев сократилось на 18%, до 3670 (с учетом объектов, которые добавились за этот период).-0-