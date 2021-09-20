КГК Гомельской области разработал предложения по сокращению количества долгостроев

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по сокращению количества долгостроев выработаны на совещании в КГК Гомельской области. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Комитета государственного контроля.

"После анализа работы по сокращению количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства в Гомеле (10% от всех долгостроев Гомельской области) региональный Комитет госконтроля провел совещание с участием руководителей областного и городского исполкомов, районных УКСов. Выработаны предложения о вводе в эксплуатацию 3 объектов в рамках административной процедуры, корректировке проектной документации, выделении пусковых комплексов в отношении 6 объектов. Что касается других долгостроев, будут актуализированы запланированные мероприятия и сроки их реализации", - говорится в сообщении.

Комитет госконтроля Гомельской области для активизации работы по сокращению числа сверхнормативных незавершенных объектов регулярно проводит совещания, на которых руководители гор- и райисполкомов, организаций-застройщиков отчитываются о мероприятиях и сроках их исполнения в отношении долгостроев (достройка, продажа, снос и т.д.).-0-