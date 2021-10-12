КГК Гомельской области в сентябре выявил завышение цен на социально значимые товары в 10 магазинах

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завышение цен на социально значимые товары выявили в сентябре в 10 торговых объектах Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Комитетом госконтроля Гомельской области установлены нарушения ценового законодательства в 10 торговых объектах по 48 наименованиям социально значимых товаров. Так, в магазинах Кормянского района предельные торговые надбавки на сахар, хлопья овсяные, масло растительное, тушку цыпленка бройлера, макаронные изделия и пшено завышались от 13 до 60 процентных пунктов.

Всего с начала года подобные нарушения пресечены в 117 торговых объектах. Это 35% из числа тех, которые были охвачены мониторингами. Большинство субъектов хозяйствования оперативно выполнили рекомендации КГК Гомельской области и устранили нарушения. Вместе с этим 8 субъектов допустили нарушения повторно, их работники привлечены к административной ответственности.-0-