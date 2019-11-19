КГК Гомельской области выявил факты неэффективного использования сельхозземель

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На коллегии Комитета государственного контроля Гомельской области местным органам власти указано на выявленные факты неэффективного использования земель сельхозназначения и предложено устранить нарушения, привлечь к ответственности должностных лиц, их допустивших, а также обеспечить эффективный контроль в будущем. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Отмечено, что Гомельский облисполком и райисполкомы занимаются наведением порядка на земле, контролем за ее использованием и охраной. Так, за 8 месяцев этого года наведен порядок на 7,2 тыс. га ранее не используемых либо неэффективно используемых земель, в том числе в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также в сельских населенных пунктах. В области выявлено более 2 тыс. га земель сельхозназначения, заросших древесно-кустарниковой растительностью. Райисполкомы и главное управление землеустройства Гомельского облисполкома держат в поле зрения свыше 15,5 тыс. га земель, где требуется навести порядок. Вместе с тем вне их контроля остаются еще десятки гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Областной КГК установил факты безответственного отношения землепользователей к земельным ресурсам. В результате 396 га фактически выбыли из оборота. Например, ОАО "Рогинь" в Буда-Кошелевском районе с 2018 года не использовало 367,9 га пахотных земель возле деревень Рогинь, Лозов и Слободка. В итоге они заросли сорной растительностью. В Чечерском районе ОАО "Ботвиново" допустило зарастание древесно-кустарниковой растительностью 11 га пахотных земель возле деревни Шиловичи, а местный отдел землеустройства не принял по этому поводу своевременных мер реагирования. Ответственные лица в Кормянском райисполкоме также оставили без внимания факт, что КСУП "Совхоз "Богдановичи" не использовало 17,1 га сельхозземель возле Городка.

Имели место и случаи неиспользования земельных участков после проведения работ по их восстановлению за счет государственных средств. Например, в Лоевском районе за бюджетные средства был раскорчеван участок неплодоносящих садов, но КСУП "Бывальки" так и не использовало его. В результате 11 га заросло древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Аналогичный участок площадью более 18 га в Буда-Кошелевском районе не был вовлечен в хозоборот ОАО "УваровичиЭлит". А в Светлогорском районе КСУП "Полесское" не использовало 53,7 га земель сельхозназначения, введенных в хозоборот после реконструкции мелиоративной системы реки Иппа в 2018 году.

Контроль за эффективным и рациональным использованием земель будет продолжен.-0