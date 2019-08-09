КГК Гомельской области выявил нарушения порядка консервации и списания неиспользуемых объектов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области в ходе контрольно-аналитических мероприятий выявил нарушения и недостатки при консервации и списании неиспользуемых объектов недвижимости в регионе, а также, установив и проанализировав причины этих фактов, подготовил рекомендации по их устранению, сообщили БЕЛТА в КГК.

В начале этого года в области на консервации находились 230 государственных объектов недвижимости. Их общая площадь составляла свыше 180,6 тыс. кв.м (1,3% от общей площади объектов недвижимости региона, находящихся в собственности государства). После расконсервации 38 объектов используются балансодержателями в собственной хозяйственной деятельности; еще 20 в течение длительного времени выставлялись на продажу, однако по причине их невостребованности и нецелесообразности дальнейшего использования были снесены.

Работники КГК выяснили, что не все балансодержатели выполняли требования по сохранности законсервированных объектов и принимали действенные меры по вовлечению в хозоборот такого имущества. Например, в деревне Бацунь Буда-Кошелевского района доступ в законсервированное здание котельной не был никак ограничен - балансодержатель (КСУП "Кривск") этим не озаботился. На прилегающей территории царил беспорядок. Аналогично не была обеспечена сохранность административного здания КСУП "Совхоз "Потаповский" в деревне Шарибовка того же района, здания молодежного центра КУП "Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью" в деревне Ректа Жлобинского района, здания детского сада отдела образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома в деревне Ивановка.

Чем дольше длится консервация, тем меньше коммерческая привлекательность объектов. Так, 20 из 33 расконсервированных и проданных в 2018 году зданий и сооружений реализованы на аукционах по ценам от одной до трех базовых величин. При этом в некоторых районах Гомельской области на протяжении нескольких лет не принимались меры по вовлечению неиспользуемого госимущества в хозяйственный оборот. В частности, неиспользуемый с 2014 года комплекс зданий профилактория на 100 мест общей площадью 1966 кв.м ГУ "СДЮШОР №7 г. Гомеля" решено выставить на торги в 2019 году только после вмешательства госконтролеров.

КГК региона проанализировал причины выявленных нарушений и направил местным органам власти рекомендации об устранении и недопущении подобных фактов впредь. Как результат, балансодержателями ограничен доступ в законсервированные объекты, наведен порядок внутри зданий и на прилегающих территориях.

Госконтролеры также констатируют, что некоторые организации не завершают демонтаж списанных объектов, а наведение порядка после сноса откладывают на неопределенный срок. Примеры все в том же Буда-Кошелевском районе: после демонтажа бывшего здания Дома культуры в деревне Ивановка более четырех месяцев оставались неубранными свыше 500 куб.м строительных отходов; долгое время наблюдался беспорядок на месте демонтированного здания бывшей школы в деревне Недойка. КГК передал информацию о подобных нарушениях природоохранного законодательства в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. В результате на землях общего пользования в деревне Недойка наведен порядок, а балансодержателю бывшего здания Дома культуры установлены конкретные сроки выполнения работ. В отношении виновных должностных лиц начат административный процесс.-0-