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28 января 2020, 12:30

КГК Гомельской области выявил недостатки в освоении земель

Фото из архива
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области во втором полугодии 2019 года выявил недостатки, изучив эффективность использования бюджетных средств, направленных на освоение новых земель, повышение плодородия и качества площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Некоторые участки, что восстанавливали за счет средств республиканского бюджета, не были использованы. Как следствие, подготовленные к выращиванию сельскохозяйственных культур земельные участки снова зарастали сорняками. Например, в КСУП "Кошевичи" зарос участок площадью 2,6 га в деревне Лучицы Петриковского района. В 2016 году здесь снесли здание бывшей молочно-товарной фермы, расчистили землю от деревьев и кустарников, обработали почву - всего на культуртехнические работы из бюджета было выделено Br30 тыс. Также не использовалась часть участка площадью 1,89 га в ОАО "Агро-Птичь" Петриковского района возле деревни Хусное, где в октябре 2017 года также прошли культуртехнические работы.

Кроме того, некоторые недобросовестные подрядчики предъявили к оплате невыполненные работы по улучшению земель и раскорчевке неплодоносящих садов. В частности, РУП "Мозырская передвижная механизированная колонна 27" в 2018 году не выполнило оплаченные из бюджета работы по раскорчевке сада площадью 2,95 га, принадлежащего СУП "Андреевка". А РДУП "Копаткевичская передвижная механизированная колонна 67" в 2017 году не провело вспашку и дискование грунтов на участке ОАО "Агро-Птичь" площадью 1,43 га, хотя за эти работы также было заплачено из бюджета.

Установлено и то, что при раскорчевке неплодоносящих садов подрядчики не рассчитывали стоимость возвратных материалов, полученных от разделки древесины. А ведь в соответствии с законодательством бюджетное финансирование следует уменьшать на размер возвратных сумм.

В целом по результатам контрольно-аналитических мероприятий приняты меры по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земельных участков, в бюджет возмещено более Br17 тыс. Информация о выявленных недостатках направлена в Гомельский облисполком для принятия мер реагирования.-0-

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Гомельская область земельные ресурсы КГК
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