КГК Гомельской области выявил посреднические схемы при закупке и реализации древесины

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК Гомельской области выявил на деревообрабатывающих предприятиях факты необоснованного посредничества, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

"Комитет государственного контроля Гомельской области в ходе мониторинга деятельности деревообрабатывающих предприятий региона выявил факты необоснованного посредничества при закупке товаров и реализации готовой продукции", - рассказали в контрольном ведомстве.

Так, в текущем году крупное деревообрабатывающее предприятие реализовало свою продукцию на сумму более Br100 тыс. с незначительной рентабельностью коммерческим организациям. После минимальной доработки вроде распиловки и укладки на поддоны они экспортировали ее по ценам в 1,5-10 раз дороже. При продаже этой продукции по рыночным ценам без посредников предприятие могло бы дополнительно получить более Br500 тыс. Исключение посреднических схем при закупках сырья и материалов позволило бы деревообрабатывающим организациям региона сэкономить свыше Br400 тыс. В частности, предприятия покупали мебельную фурнитуру через цепочку посредников с наценкой до 140%, запчасти для автотранспорта - до 313%.

Областной комитет госконтроля предложил органам управления принять меры по обеспечению работы деревообрабатывающих организаций без необоснованных посредников, а также по снижению себестоимости выпускаемой продукции, повышению ее конкурентоспособности и увеличению объемов реализации.

Следует отметить, что благодаря государственной поддержке в Гомельской области реализованы крупные проекты по модернизации всех базовых деревообрабатывающих организаций. Это позволило создать дополнительные рабочие места, увеличить объем импортозамещающей продукции и получить значительную прибыль. Вместе с тем, как показал мониторинг, до настоящего времени не обеспечена полная загрузка модернизированных мощностей, предприятия испытывают существенную долговую нагрузку, имеют достаточно высокие издержки производства и трудности со сбытом отдельных видов продукции.-0-