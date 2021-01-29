КГК Гомельской области выявил посреднические схемы при закупке ветпрепаратов

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области выявил посреднические схемы при закупке ветеринарных препаратов, сообщили БЕЛТА в КГК.

Сельхозорганизациям региона поставляют ветпрепараты коммерческие фирмы и зооветснабы, входящие в структуру ОАО "Белзооветснабпром". При проведении контрольных мероприятий в отношении СПУП "Гомельский зооветснаб" госконтролеры установили факты недобросовестного посредничества.

Так, в феврале прошлого года это предприятие реализовало сельхозорганизации Буда-Кошелевского района вакцину "Комбовак-К" по цене Br1,69 за 1 дозу - на 70% дороже цены первого импортера. Выяснилось, что вакцина поступила в Гомельский зооветснаб через цепочку посредников, каждый из которых получил прибыль, а в накладе осталась государственная сельхозорганизация.

В 2020 году Гомельский зооветснаб закупил ряд ветпрепаратов через витебскую коммерческую структуру, в результате чего цены для сельхозорганизаций выросли на 87-140%. В частности, только при приобретении около 6 т сульфата меди и 700 флаконов мастинола хозяйства Гомельской области переплатили Br40 тыс. Всего же зооветснаб приобрел у фирмы-посредника ветпрепараты на сумму более Br400 тыс.

Кроме того, в прошлом году СПУП "Гомельский зооветснаб" и СПУП "Жлобинский зооветснаб" реализовали сельхозорганизациям 3 тыс. флаконов отечественного ветпрепарата "Цефтил", закупленных у посредника по ценам на 135-216% выше отпускной цены производителя. В результате ветпрепарат обошелся хозяйствам региона в 1,5-2,5 раза дороже, чем организациям из других областей республики.

По мнению госконтролеров, основной причиной использования посреднических схем при поставках ветпрепаратов в Гомельской области является ослабленный контроль со стороны ОАО "Белзооветснабпром" за работой своих региональных предприятий, а также многоуровневые бартерные расчеты сельхозпредприятий за поставляемые ветпрепараты.

Эти проблемы рассмотрены на заседании коллегии Комитета госконтроля Гомельской области, которая предложила ОАО "Белзооветснабпром" принять меры по пресечению закупок ветпрепаратов с использованием необоснованных посреднических схем, рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности руководителей Гомельского и Жлобинского зооветснабов.-0-