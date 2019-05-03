КГК Гродненской области приглашает жителей региона оценить доступность медицинских услуг

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля приглашает жителей Гродненской области оценить доступность получения медицинских услуг. Интернет-опрос на эту тему проводится на сайте контрольного ведомства 2-17 мая, сообщили БЕЛТА в КГК.

Опросник включает 9 вопросов, в том числе об удовлетворенности качеством медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения, наличии очередности, стоимости оказываемых платных услуг, обеспеченности кадрами и уровне их квалификации и др.

Ответы респондентов, как рассчитывают организаторы, позволят изучить различные мнения граждан о качестве и доступности медицинской помощи, роли местных органов власти в решении вопросов, связанных с оказанием медуслуг в регионе.-0-