КГК Гродненской области выявил факты неэффективного использования техники в хозяйствах

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Факты неэффективного использования энергонасыщенных тракторов и другой сельскохозяйственной техники выявлены в хозяйствах Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля Гродненской области.

Сегодня на коллегии КГК региона рассмотрели итоги контрольных мероприятий в хозяйствах области, которые были направлены на изучение эффективности использования сельскохозяйственной техники. Проверка выявила ряд нарушений. "В некоторых хозяйствах, в частности, не уделяется должного внимания ремонту энергонасыщенных тракторов. Из-за этого они долго простаивают", - отметили в КГК области. Например, в одном из хозяйств Дятловского района практически год простаивают 2 таких трактора. Причина - нехватка механизаторов и неисправность техники. В одном из сельхозпредприятий Островецкого района из-за проблем с двигателем такой трактор простаивает около 2 лет, а на одном их мехдворов Кореличского района около 4 лет в разобранном виде стоит погрузчик.

Аналогичная ситуация, как отметили контролеры, сложилась и с прицепной техникой. В некоторых хозяйствах выявлены ее простои на протяжении двух-трех лет. В Слонимском районе, например, на одном из предприятий с 2018 года простаивает разбрасыватель органических удобрений. Причем для выполнения его работы привлекается техника сторонней организации.

Кроме того, факты неэффективного использования, простоя нового оборудования, несвоевременного ремонта техники обнаружены на молочно-товарных фермах.

По результатам контрольных мероприятий направлены соответствующие рекомендации по устранению нарушений. Среди основных факторов, повлиявших на низкую эффективность использования техники, контролеры отметили бесхозяйственность, проблему с кадрами, а также отсутствие порой в мехмастерских должны условий для качественного ремонта и обслуживания.-0-