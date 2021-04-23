КГК Гродненской области выявил нарушения в строительной отрасли региона

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В строительной отрасли региона выявлены факты завышения стоимости выполненных работ, а также другие нарушения законодательства, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Гродненской области.

Сегодня на коллегии КГК региона рассмотрели вопросы развития строительной отрасли Гродненской области. Отмечается, что в ходе контрольных мероприятий по-прежнему выявляются нарушения законодательства, в том числе, например, завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а также работ с недобросовестными посредниками.

"В частности, одна из строительных организаций для объекта, финансируемого за счет бюджета, приобрела у посредника стройматериалы с оптовыми надбавками до 227%. Это повлекло излишнюю выплату более Br170 тыс.", - отметили в КГК.

Всего по результатам проверок, проведенных в организациях строительной отрасли в 2020 году и первом квартале 2021 года, в бюджет возвращено более Br2 млн. При этом около Br300 тыс. из них - завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ.

В КГК Гродненской области подчеркнули, что в 2020 году строительная отрасль региона не выполнила ряд стоящих перед ней задач. В частности, снижены объемы выполненных строительно-монтажных и подрядных работ, экспорт строительных услуг.

"Поручение по поддержанию средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату, область выполнила. При средней зарплате в Br1071 стоимость 1 кв.м такого жилья составила Br1053. Однако в 14 районах, где строилось жилье с господдержкой, стоимость "квадрата" превысила размер зарплаты", - рассказали в КГК.

Также на коллегии обратили внимание, что не в полном объеме выполнены поручения по соблюдению нормативных сроков строительства. Кроме того, есть вопросы по опережающему созданию минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры при строительстве объектов. В частности, обращения об отсутствии дорог должного качества поступали из нескольких микрорайонов индивидуальной жилой застройки в Гродно.-0-