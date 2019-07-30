КГК Гродненской области выявил нецелевое использование Br72,8 тыс. по госпрограмме "Белорусский лес"

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты контроля за работой государственных лесохозяйственных учреждений Гродненской области рассмотрены Комитетом государственного контроля региона на заседании коллегии с участием представителей государственной инспекции охраны животного и растительного мира по Гродненской области и Министерства лесного хозяйства, сообщили БЕЛТА в КГК.

В минувшем году в Гродненской области на реализацию мероприятий госпрограммы "Белорусский лес" на 2016-2020 годы было выделено более Br21,1 млн бюджетных ассигнований. Эти средства освоены в полном объеме, основные мероприятия программы в соответствии с планом на 2018 год выполнены. Но в ходе проверки установлено, что руководством Гродненского ПЛХО, руководителями лесохозяйственных учреждений приняты недостаточные меры по обеспечению целевого и эффективного использования выделенных средств и госимущества, не задействованы резервы повышения эффективности деятельности, допускаются нарушения законодательства.

В целом, государственными контролерами установлены факты нецелевого использования бюджетных средств на сумму Br72,8 тыс.

ПЛХО не в полной мере контролирует, а лесхозы не всегда надлежаще исполняют договорные обязательства на поставку древесины. Выявлены факты ее реализации по биржевым договорам без соблюдения условий предварительной оплаты. Такое нарушение допустило ГЛХУ "Сморгонский опытный лесхоз", когда производило отгрузку пиловочного бревна сосны в адрес частного предприятия без 100% предварительной оплаты. По указанному факту в отношении главного инженера лесхоза возбуждено уголовное дело.

Этот же лесхоз отметился ненадлежащим ведением бухгалтерского учета, что привело к неправильному исчислению налогов. В затраты на производство продукции были необоснованно включены амортизационные отчисления по объектам основных средств, находящихся в простое более трех месяцев, что привело к недоплате налога на прибыль.

В ряде лесхозов выявлены объекты основных средств, которые длительное время не числятся на счетах бухгалтерского учета: линии электрических передач, линии связи, канализационные и водопроводные линии, дороги.

Многие лесхозы региона не работают с покупателями так, чтобы те полностью выполняли условия заключенных прямых биржевых договоров в части выборки древесины, что приводит к росту ее остатков на складах.

Не в полной мере используется потенциал выделенных делянок под рубку, допускаются факты нерационального использования лесного фонда, формального освидетельствования лесосек, нарушения правил отпуска древесины на корню и ее заготовки. Не контролируется оформление документов на реализацию древесины.

По итогам контрольно-аналитических мероприятий 80 человек оштрафованы на общую сумму Br10,16 тыс., на субъекты хозяйствования наложены взыскания в виде штрафов на сумму Br9,79 тыс.

Постановление коллегии для принятия мер реагирования направлено в Гродненский облисполком и само ПЛХО, лесхозам, внесен ряд предложений в Министерство лесного хозяйства.-0-