КГК Гродненской области выявил завышения цен на социально значимые товары более чем в 20 магазинах

Фото из архива

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Факты завышения цен на социально значимые товары установлены в 21 торговом объекте Гродненской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК. Нарушения порядка ценообразования выявили работники Комитета государственного контроля Гродненской области совместно с другими членами областной рабочей группы по контролю за ценами на потребительские товары. Например, в одном из магазинов Гродно были завышены цены на 10 наименований макаронных изделий (превышение торговых надбавок составило от 5 до 58 процентных пунктов), подсолнечное масло (от 22 до 28 п.п.), пшеничную муку (на 16 п.п.), рисовую и гречневую крупы (до 5 п.п.), сливочное масло (до 15 п.п.). Магазину направили рекомендации по устранению выявленных нарушений. В результате цена, к примеру, на подсолнечное масло была снижена на Br1, а на сливочное масло - на 45-55 коп. КГК подчеркнул, что нарушения дисциплины формирования цен устранили все магазины, где прошел мониторинг. Кроме того, в торговых объектах области проанализированы розничные цены на плодоовощную продукцию. Они значительно различаются, что обусловлено ценой поставщиков. "При этом в организациях потребкооперации минимальная розничная цена на овощи была зафиксирована, что объясняется проведенной ими ранее закупкой сельхозпродукции у населения", - отметили в КГК. В отдельных случаях рост цен в торговых объектах обусловлен поставкой продукции через посредников. Так, в крупной торговой сети овощи (картофель, свекла, лук, капуста) подорожали на пути от производителя к потребителю более чем в 2 раза. Проверка продолжается.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!