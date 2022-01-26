КГК и облкомприроды провели совместные проверки: бюджет пополнился на Br2,7млн

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в результате совместных действий КГК и облкомприроды дополнительные поступления в бюджет за 2021 год составили более Br2,7 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в контрольном ведомстве.

В Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды состоялось итоговое заседание его коллегии, в котором приняли участие руководители структурных подразделений Комитета госконтроля Могилевской области.

"В прошедшем году Комитетом госконтроля и облкомприроды было налажено тесное взаимодействие при осуществлении возложенных на них функций по контролю в природоохранном комплексе региона, - отметили в областном контрольном ведомстве. - Так, проведены совместные проверки организаций, осуществляющих переработку и захоронение отходов, мониторинг эффективности использования природных ископаемых, а также ряд иных мероприятий в этой сфере. Эффект от этого подтверждается дополнительными поступлениями в бюджет в размере более чем Br2,7 млн".

Вместе с тем внимание местных органов охраны природы обращено на резервы повышения эффективности работы облкомприроды и подведомственных ему горрайинспекций, в том числе при осуществлении упреждающего контроля за работой субъектов в сфере переработки строительных и промышленных отходов, деревообработки, добычи минеральных ресурсов, а также за наведением порядка на земле, сносом (захоронением) неиспользуемых объектов сельскохозяйственного и иного назначения.-0-