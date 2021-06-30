КГК и прокуратура Гродненской области провели прием жителей Вороновского района

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельские улицы и ремонт жилья - с такими вопросами обратились жители Вороновского района на совместный прием Комитета государственного контроля и прокуратуры Гродненской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Прием граждан и прямую телефонную линию провели в Вороновском райисполкоме председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко и прокурор Гродненской области Виктор Корзун.

Жительнице Вороново пришлось трижды обращаться в ЖКХ из-за необходимости ремонта отмостки и подвального помещения жилого дома, но вопрос так и не был решен.

Комментируя обращение от жителя агрогородка Погородно по поводу грейдирования улиц, Анатолий Дорожко отметил, что раньше их обслуживанием занимались сельхозорганизации, однако некоторые из них впоследствии были реорганизованы или прекратили свое существование, поэтому в настоящее время у сельских дорог нет балансодержателя. Алгоритм решения этой проблемы вырабатывается Советом Министров, пояснил руководитель областного КГК.-0-