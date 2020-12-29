КГК исполнил желания ребят из детдома №3 в Минске

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карусель новогодних поздравлений акции "Наши дети" продолжается. Сегодня мальчишек и девчонок в детском доме №3 Минска одарили вниманием и презентами шефы из Комитета государственного контроля, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешний Новый год в учреждении встречает 61 ребенок от 3 до 15 лет, в том числе 35 школьников. В образах снеговиков, пиратов, гномов, лесных зверей участниками сказки о Снежной королеве стали ребята, оставшиеся без попечения родителей в силу разных причин. У некоторых детей с психическим заболеванием есть инвалидность. Но благодаря заботе, которой их окружили в детском доме, сегодня и в другие дни они могут беззаботно смеяться и верить в лучшее.

В детском доме отметили, что коронавирус никак не повлиял на доброту людей. "Думали, будет меньше внимания нам, а оказалось, совсем наоборот", - поделилась директор учреждения Таисия Кузнецова. В течение всего года в детский дом различные ведомства, банки, предприятия и просто неравнодушные граждане привносили частички добра и помощи, интересовались положением дел, здоровьем детей и работников, передавали средства индивидуальной защиты. А к новогодним праздникам уже с 10 декабря почти каждый день в доме гости с подарками. "Большая благодарность школам Московского района: ученики сами сделали подарки, пекли пироги, для каждого ребенка красиво завернули солнечный апельсин с пожеланием", - добавила Таисия Кузнецова.

К Новому году ребята предусмотрительно писали пожелания, чтобы взрослым волшебникам было проще выбрать подарок. Поскольку мальчишек в детском доме больше, в списке через один - гаджеты и прочие технические приборы. Например, третьеклассник Артем попросил фитнес-браслет. "У меня желание самое главное, чтобы коронавирус прошел. И новый год был без эпидемии", - признался Саша-пират. А вот Кот в сапогах по имени Женя просто хочет, чтобы у всех все было хорошо.

Веру в то, что мечты сбываются, укрепили сегодняшние гости утренника. Работники КГК и Департамента финансовых расследований за счет личных средств купили 25 детских самокатов, сладкие подарки. "Мы почему к вам приехали? Нам сказали, у вас разбойники завелись, а вы сами разобрались", - пошутил после новогоднего представления исполняющий обязанности председателя Комитета госконтроля Василий Герасимов. Он поинтересовался у ребят, как прошел год. "А чтобы следующий год был еще лучше, с улыбкой и с ветерком, приготовили вам подарки и мешок конфет", - добавил он.

Напутственные слова и пожелания здоровья, успеха, "стать настоящими людьми" высказал и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Подарков под елочку добавили и помощники из Следственного комитета, поблагодарив ребят за добрую сказку, которая помогла отвлечься от забот.

"Новый год - лучший праздник: мы получаем подарки, украшаем елку, катаемся на санках, лыжах. И снег мы любим убирать, - наперебой делятся эмоциями от праздника и в целом от жизни в детском доме ребята. - Но лучшая судьба - попасть в семью".

Как раз такое обыкновенное, но большое чудо в этом году случилось с тремя воспитанниками. Двух детей школьного возраста усыновили родители из Италии. А в середине декабря еще один мальчик трех с половиной лет обрел новую семью в родной стране - его усыновили белорусы. "Мы много работаем над такой формой устройства и социализации, как патронатное воспитание. На выходные, каникулы некоторых детей и бабушки забирают, и тети, и наши сотрудники. Есть люди, которые случайно познакомились с ребенком и не остались к нему равнодушны. Вспомнился случай, когда на сайте человек увидел фотографию мальчика Добрыни, позвонил и спросил, можно ли принести ему подарок. И вот так с миру по нитке добра в жизни этих детей становится больше", - заключила Таисия Кузнецова.-0-