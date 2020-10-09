КГК изучает мнение минчан о качестве оказания транспортных услуг в столице

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля на своем сайте проводит анкетирование для изучения мнения минчан об организации и качестве оказания транспортных услуг в столице, сообщили БЕЛТА в КГК.

Речь идет об услугах по перевозке пассажиров городским, пригородным и междугородным общественным транспортом в Минске. Также с помощью опроса будет оценена роль местных органов власти в решении проблем транспортного обслуживания.

Всего посетителям сайта КГК предлагается ответить на 14 вопросов, в том числе о действующей маршрутной сети, соблюдении расписания движения, целесообразности введения новых маршрутов, условиях проезда, качестве и культуре обслуживания и др.

Интернет-опрос проводится по 23 октября.-0-