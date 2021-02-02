КГК Минской области 3 февраля проведет горячую линию на тему долгостроев

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Минской области 3 февраля проведет горячую линию на тему долгостроев, сообщили БЕЛТА в КГК.

В этот день с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8(017) 378-15-36 граждане могут сообщить о незавершенных строительством объектах Минской области, их состоянии, в том числе с точки зрения безопасности, а также об условиях сохранности этих объектов.

Сообщение можно также отправить по электронной почте на адрес kgkminobl@mail.belpak.by с пометкой "горячая линия".-0-