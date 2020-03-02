КГК Минской области: на территории более половины проверенных предприятий - беспорядок

Во время проверки. Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Минской области в феврале проверил состояние территорий промышленных предприятий в Борисовском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком и Солигорском районах. Нарушения, недостатки и упущения установлены на 58,3% проверенных объектов. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете. Неудовлетворительное санитарное состояние производственно-бытовых помещений обнаружено при обследовании ТПУП "СпецМашиностроение", ЗАО "Заславский завод ЖБИ", ОАО "Борисовский авторемонтный завод" и ПРУП "Молодечненский завод порошковой металлургии". Неэффективно используют производственные площади и оборудование в РПУП "Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство", УП "Жилье", ТПУП "СпецМашиностроение" и ЗАО "Заславский завод ЖБИ". Так, во время визита контролеров на УП "Жилье" возле подъездных железнодорожных путей ремонтно-строительного цеха находились отходы лесопиления, а в бывших пропарочных камерах - свалка бытовых отходов. Нарушено хранение отходов в ТПУП "СпецМашиностроение", ЗАО "Заславский завод ЖБИ", ОАО "Борисовский авторемонтный завод", РПУП "Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство", ГУП "Мядельское ПМС", ПРУП "Молодечненский завод порошковой металлургии". Например, территории Заславского завода ЖБИ и производственной базы Борисовского авторемонтного завода были захламлены бытовым мусором, строительными и производственными отходами, изношенными шинами и металлоломом. Субъектам предпринимательской деятельности рекомендовано устранить выявленные нарушения. В марте контрольные мероприятия пройдут в Смолевичском районе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!