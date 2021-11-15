КГК Минской области выявил нарушения законодательства при разработке карьеров

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Минской области провел мониторинг использования минерально-сырьевой базы в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых. Выявлены нарушения природоохранного и земельного законодательства, а также требований промышленной безопасности, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Установлено незаконное пользование недрами при разработке карьеров вследствие нарушения границ горного и земельного отводов, допустимой глубины разработки. Выявлены факты превышения объемов добычи природных ресурсов.

Так, в карьере "Валерьяны" КУП "Миноблдорстрой" в Узденском районе на 2020 год согласно проекту и ежегодному плану развития горных работ определен объем добычи 170 тыс. куб.м, а фактически добыто 231,4 тыс. куб.м. Аналогичные нарушения допущены в карьерах "Янушковичи" КУП "Миноблдорстрой" Логойского района и "Ивонцевичское" ОАО "Спецстроймеханизация" Молодечненского района.

Кроме того, карьер "Янушковичи" в связи с увеличением объемов добычи до уровня более 100 тыс. куб.м в год по горной массе подлежал регистрации в органах Промнадзора как потенциально опасный объект, но это не было сделано.

Незаконную добычу полезных ископаемых (на глубину свыше разрешенных 5 м) вели 9 из 43 подвергнутых мониторингу внутрихозяйственных карьеров. Всем нарушителям придется возместить вред, причиненный окружающей среде. В частности, ОАО "Боровое-2003" Дзержинского района - свыше Br390 тыс.

Как выяснилось, при разработке месторождений открытым способом допускалась выборочная добыча, приводящая к преждевременному истощению и необоснованным потерям балансовых запасов полезных ископаемых (карьеры "Янушковичи" КУП "Минскоблдорстрой", "Греск" ОАО "ДСТ №5", "Греск" ДУП "СПМК №122", "Добрыневское" филиал "ДЭУ №67" РУП "Минскавтодор-Центр", "Ивонцевичское" ОАО "Спецстроймеханизация").

Госконтролеры также установили факты зарастания неиспользуемых промышленных карьеров, которые не были своевременно рекультивированы. В итоге 10 га земель не используются в хозяйственном обороте. Еще около 4 га земель, рекультивированных после разработки карьеров, зарастают сорной растительностью. На производственных территориях некоторых карьеров образовались свалки бытового и строительного мусора.

Комитет госконтроля Минской области направил организациям-нарушителям рекомендации об устранении недостатков. О результатах мониторинга проинформированы райисполкомы для принятия мер реагирования, в том числе по возмещению причиненного окружающей среде вреда.-0-