КГК Минской области выявил задержки расчета с работниками и выплату "серой" зарплаты

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Минской области выявил задержки расчета с работниками микроорганизаций, выплату "серой" зарплаты и необоснованных надбавок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Во взаимодействии с областным управлением Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты в январе-сентябре 2021 года КГК установил факты несвоевременной выплаты заработной платы. За эти нарушения к административной ответственности привлечено 54 юридических и 455 физических лиц.

Среди нарушителей преобладают микро- и малые организации, не представляющие в соответствии с законодательством статистическую отчетность о просроченной задолженности по зарплате.

Кроме того, в двух организациях установлены факты выплаты заработной платы "в конверте", что повлекло уклонение от уплаты подоходного налога в бюджет и обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. В отношении директоров коммерческих структур по материалам проверок возбуждены уголовные дела.

Нарушения трудового законодательства выявляются также по результатам анализа обращений граждан. Так, при рассмотрении коллективного обращения установлен факт незаконного приема на работу (не имел права занимать должность по судебному решению) родственника руководителя сельхозпредприятия Червенского района. Более того, ему был завышен размер премии. Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

В ходе контрольных мероприятий установлены факты необоснованно установленных надбавок к заработной плате водителей госпредприятия, оказывающего транспортные услуги. В частности, за управление изношенным автомобилем - в размере 40%, за мойку авто - 10% (это входит в должностные обязанности водителей). Областным комитетом госконтроля выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.-0-