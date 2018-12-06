КГК Могилевской области об итогах анализа модернизации 6 предприятий: должного эффекта пока нет

6 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитетом госконтроля Могилевской области изучено выполнение поручений главы государства о создании (реконструкции) производственных мощностей и обеспечении эффективной работы предприятий цементной, деревообрабатывающей, кожевенной и химической отраслей, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Установлено, что вложение более $1 млрд инвестиций в модернизацию 6 таких организаций ожидаемого результата пока не принесло. Все инвестпроекты реализованы (реализуются) с отставанием от первоначально запланированных сроков. В настоящее время производственные мощности недозагружены, отдельные из них используются неэффективно. В организациях имеются трудности с погашением инвестиционных кредитов, сбытом продукции созданных производств. Как следствие, деятельность всех изученных предприятий неэффективна и убыточна.
О результатах анализа проинформирован Комитет госконтроля Беларуси, ему на рассмотрение внесены предложения для правительства по повышению эффективности использования созданных производств, стабилизации их финансово-экономического положения.-0-
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