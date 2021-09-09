КГК Могилевской области обеспокоен старением техники и закредитованностью холдинга "Купаловское"

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поручению главы государства контрольное ведомство в режиме постоянного мониторинга и оценки ситуации отслеживает деятельность холдинга "Купаловское" Шкловского района, в том числе реализацию выработанных совместно с местными органами власти предложений по повышению эффективности его работы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Накануне с ситуацией в холдинге ознакомился председатель Комитета госконтроля Могилевской области Олег Садовский.

"За последнее время в деятельности холдинга произошли положительные изменения. Во всех филиалах "Купаловского" обеспечивается стабильная работа, отмечен рост показателей экономического и социального развития, укреплена кадровая и материальная база хозяйств", - отмечается в сообщении.

В то же время глава областного КГК обратил внимание руководства Шкловского района на ряд требующих решения проблемных вопросов. В числе основных - существенная кредитная нагрузка на холдинг и необходимость обновления парка сельхозтехники.

КГК отмечает недостаточную работу холдинга по кооперации с ОАО "Александрийское" в части производства комбикормов для "Купаловского". Также пока не решен вопрос привлечения дополнительных средств для реализации разработанных облисполкомом мероприятий по развитию холдинга.-0-