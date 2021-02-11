КГК Могилевской области проведет горячую линию по вопросам долгостроев 15 февраля

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области проведет горячую линию по вопросам долгостроев 15 февраля, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Горячая линия будет проходить по теме "Принятие в Могилевской области мер по сокращению количества объектов сверхнормативного строительства (долгостроев)".

В этот день жители области смогут сообщить о полуразрушенных, заброшенных или аварийных объектах незавершенного строительства в регионе, работы на которых не ведутся длительное время, а также высказать мнение о причинах, способствовавших их появлению, и предложения о дальнейшей судьбе таких объектов. Обращаться можно с 10.00 до 13.00 по телефонам 8 (0222) 62-60-58, 8 (0222) 62-45-99 в Могилеве; 8 (0225) 76-50-57 в Бобруйске; 8 (02241) 64-184 в Кричеве.-0-