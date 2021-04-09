КГК Могилевской области проведет горячую линию по вопросам содержания дошкольных учреждений

9 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области проведет горячую линию по проблемам содержания объектов дошкольного образования, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

Для всестороннего изучения ситуации в Комитете госконтроля Могилевской области 12-13 апреля будет организована горячая линия с населением по проблемам содержания объектов дошкольного образования региона.

В указанные дни граждане с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (0222) 62-47-73 могут сообщить специалистам КГК (в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем состоянии зданий, сооружений, изолированных помещений, систем тепло-, газо- и электроснабжения, вентилирования, водоснабжения и канализации, технических средств противопожарной защиты, мебели и оборудования в детских садах области. Специалистов также интересует мнение работников детских садов о проблемах обеспечения безопасного пребывания детей.

Поступившая информация будет использована для проведения соответствующих контрольных мероприятий.

Аналогичную информацию с приложением фото, видеоматериалов можно направить Комитету госконтроля по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.-0-