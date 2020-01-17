КГК Могилевской области считает меры по развитию холдинга "Купаловское" недостаточно эффективными

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрела принятые местными органами власти меры по развитию шкловского холдинга "Купаловское" и считает их недостаточно эффективными, сообщили БЕЛТА в КГК.

Холдинг объединяет ООО "Купаловское" - управляющая компания холдинга", ОАО "Амкодор-Шклов", ОАО "Новогородищенское" и ЗАО "Большие Славени". Эффективная работа холдинга, занимающего в Шкловском районе около трети пахотных земель и обеспечивающего производство более четверти сельхозпродукции, является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Могилевской области.

Главой государства поставлена задача создать на базе холдинга образцовое интегрированное объединение с полным циклом производства, переработки и реализации продукции с применением современных технологий. Однако до сих пор перерабатывающие производства и собственная торговая сеть не созданы. Холдинг, как и прежде, специализируется исключительно на производстве сельхозпродукции. Его участники в 2017-2019 годах не обеспечили выполнение ряда доведенных показателей прогноза социально-экономического развития и заданий программы развития. Снизились отдельные ключевые показатели в животноводстве.

При этом, если повысить качество реализуемого молока, это заметно скажется на объемах выручки участников холдинга. По оценке госконтролеров, за два последних года сельхозорганизации могли бы дополнительно заработать до Br1,5 млн, если бы не производство молока первого сорта.

Коллегия КГК региона обратила внимание местных властей на замеченные контролерами упущения и недостатки в организации технологических процессов содержания и лечения животных, в проведении полевых работ и кормозаготовки, недостаточное внесение удобрений. Выявлены факты неэффективного использования сельхозтехники и оборудования, несоблюдения законодательства при ее эксплуатации и списании, отсутствия должного учета и контроля за списанием горюче-смазочных материалов, бесконтрольного и неэффективного их использования. Установлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности. Вызывает озабоченность нехватка квалифицированных кадров.

Могилевскому облисполкому, Шкловскому райисполкому и иным заинтересованным внесены предложения о принятии дополнительных мер по повышению эффективности работы и развитию холдинга "Купаловское", обеспечению его участниками исполнительской и технологической дисциплины.-0-