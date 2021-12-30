КГК Могилевской области в этом году выявил в 4 районах нарушения сроков строительства жилых домов

30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК Могилевской области выявил 26 нарушений установленных сроков строительства жилых домов. Об этом БЕЛТА сообщили в региональном ведомстве.

В Могилевской области необходимо активизировать работу по сокращению количества незавершенных строительством жилых домов. Такие выводы сделал Комитет госконтроля Могилевской области по итогам мониторинга принимаемых местными органами власти мер по контролю за соблюдением законодательства гражданами, получившими земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

На территории области за последние 3 года выявлено 894 земельных участка с недостроенными домами. За этот период были возведены под крышу 368 домов, а также изъяты 56 участков с недостроями, причем продано только 34 таких участка. К гражданам, нарушившим установленные сроки строительства жилых домов, применяются предусмотренные законодательством меры.

"Комитет госконтроля в этом году в ходе проверок выявил 26 нарушений в этой сфере в 4 районах области, - отметили в КГК. - По итогам контроля заинтересованным внесены соответствующие предложения для принятия мер реагирования, их выполнение взято на контроль".-0-