15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК Могилевской области выявил нарушения на рынках региона, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

"Результаты проведенного Комитетом госконтроля мониторинга крупных рынков Могилева и Бобруйска показали, что для производителей сельскохозяйственной продукции в целом созданы необходимые условия, в случае необходимости имеется возможность организации для них дополнительных торговых мест", - отметили в комитете.

Вместе с тем контролерами были выявлены неединичные нарушения при предоставлении администрациями рынков торговых мест, заключении соответствующих договоров и ведении их реестров, а также отсутствие единых подходов к установлению тарифов на аренду торговых мест и дополнительные услуги. "Стоимость на одинаковые услуги (прокат тележек, весов, гирь, разруб мяса и иные) на отдельных рынках различалась в 1,3-4,1 раза, а дневной платы за торговое место - в 2 раза", - подчеркнули в КГК.

Также по отдельным субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю на рынках, выявлены различные нарушения ценообразования и санитарных норм и правил. По итогам мониторинга нарушителям вручены рекомендации по устранению нарушений, органам управления рынков внесены предложения по совершенствованию их работы.-0-