КГК Могилевской области выявил нарушения в деятельности БФСО "Динамо"

14 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты проверок Могилевской областной, Бобруйской городской организационных структур БФСО "Динамо" и его учреждения "Могилевская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва", сообщил БЕЛТА заместитель председателя комитета Алексей Игликов.
Отмечено, что в целом обеспечивается выполнение возложенных задач и функций. Вместе с тем контролерами выявлены нарушения и недостатки в организации финансово-хозяйственной деятельности, а также неэффективное использование земельных участков и объектов недвижимости.
По результатам проверок в бюджет возвращено Вr2,3 тыс., поставлено на учет имущество на общую сумму Вr2,1 тыс. За допущенные нарушения 21 работник организационных структур и учреждения привлечен к административной ответственности, 11 - к дисциплинарной.
По итогам заседания коллегии заинтересованным внесены конкретные предложения, их исполнение взято на контроль.-0-
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