КГК Могилевской области выявил нарушения в выплате зарплат в бюджетных организациях

20 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК выявил нарушения в выплате заработных плат в бюджетных организация Могилевской области. Такая информация размещена в Telegram-канале Комитета государственного контроля, передает БЕЛТА.

"Комитет государственного контроля Могилевской области проверил правильность исчисления заработной платы в бюджетной сфере. Нарушения выявлены более чем в 40 организациях на общую сумму свыше Br750 тыс.", - отметили в КГК.

В бюджет уже восстановлено более Br550 тыс.

Среди выявленных нарушений - факты необоснованных выплат надбавок и доплат, излишние начисления обязательных страховых взносов на оказанную работникам материальную помощь, несвоевременность выплаты окончательного расчета при увольнении, несоблюдение законодательства при привлечении работников к работе в сверхурочное время.-0-