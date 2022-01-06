КГК Могилевской области выявил в хозяйствах недостатки в содержании скота зимой

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде хозяйств Могилевской области выявлены недостатки в содержании скота в зимний период, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

"Комитетом госконтроля Могилевской области продолжен контроль за ходом зимне-стойлового содержания скота в хозяйствах региона. Результаты проведенных мониторингов показывают, что отдельными организациями допущены нарушения технологических и ветеринарно-санитарных требований к содержанию поголовья", - рассказали в контрольном ведомстве.

На фермах ОАО "Авангард-Нива" и ОАО "Осиповичиагропромтехснаб" Осиповичского района, ОАО "Воронино" и ОАО "ПМК-85 "Водстрой" Быховского района, КСУП "Добрость" и ОАО "Кричеврайагропромтехснаб" Кричевского района обнаружена необходимость проведения ремонта или утепления кровель, дверей и ворот. Также в ОАО "ПМК-85 "Водстрой", ОАО "Авангард-Нива" и ОАО "Кричеврайагропромтехснаб" следует благоустроить территорию ферм или провести ремонт.

Помимо этого, в ОАО "Авангард-Нива" и ОАО "Осиповичиагропромтехснаб" выявлены недостатки в организации кормления животных. Среди них несвоевременная раздача кормов, нехватка стартерных комбикормов для телят, выпойка им молока без термической обработки.

По результатам мониторингов КГК большинство нарушений и недостатков в хозяйствах оперативно устранены. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 28 ответственных лиц сельхозорганизаций и райсельхозпродов.

Контрольное ведомство продолжает проводить мониторинг.-0-